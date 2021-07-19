錢寶芬否認違禁聚令　質疑警邊警告邊圍封

人民力量成員錢寶芬於去年9月6日「九龍大遊行」當晚，涉嫌在旺角街頭參與受禁羣組聚集，因而被票控違反禁聚令。被告否認控罪，案件今（19日）在九龍城法院續審。被告無律師代表，親自盤問督察，質疑警方一面警告聚集人士離開，另一面卻設立封鎖線，圍封聚集人士的做法。督察回應封鎖線不會影響有意離開的人。被告遂指「相信唔係好多市民知道。」案件押後至7月29日續審。

控罪指，被告錢寶芬於2020年9月6日，在旺角西洋菜南街參與受禁羣組聚集。高級督察吳景華（音譯）作供指，當晚他指揮小隊由旺角山東街及花園街交界巡邏，至西洋菜南街時，看見前方有13人正參與聚集，被告身處其中。吳遂發出警告，要求聚集人士離開，並在2分鐘內再作2次警告。期間被告舉高雙手，表示「只需要保持1.5米距離，我有dressing（睇齊）。依家未係戒嚴。」以示意眾人繼續逗留，又向警員謾罵。最終吳指揮小隊向聚集人士發出告票。

被告盤問督察，指她舉高雙手是為了與身旁的人保持距離。當警方作出警告後，被告打算離開，但見警方已經拉起封鎖線。吳不同意，指有意離開的人可以照常越過封鎖線，不會受阻撓。因為被告與另外12名人士一直逗留現場，無意離開，故他才向眾人發出告票。