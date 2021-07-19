政府研拆4工廈建公屋　租戶被迫結業　憂覓地搬「搶高租金」

早前施政報告提出研究重建房屋委員會旗下6座工廠大廈，房屋委員會早前宣布將清拆4幢工廈，包括位於九龍灣的業安工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、葵涌的葵安工廠大廈及長沙灣的宏昌工廠大廈，惹來相關工廈租戶不滿及拒絕離場。「四廠聯盟」租戶代表早前就房委會安排進行問卷調查，發現超過9成租戶反對清拆計劃及不滿安置方案，並要求政府「不遷不拆」。

有租戶坦言，私人工廈不論面積、租金還是配套都難以符合商戶如車廠等環境要求，而且搬遷至新工廈需約30萬至100萬港元搬遷費，擔心最終不少租戶需結束營業，無奈「被失業」。

四廠聯盟於上月進行問卷調查，發現逾九成受訪租戶不滿政府安置安排。宏昌工廠大廈租戶曾先生指，由於工作平日需要用到多部大型機器，若工廈最終被清拆，計算搬遷費時以吊運一部5噸機器為例，需約30萬港元，估計搬遷費有機會高達百萬港元。他又質疑目前大部分工廈喪失其工業用途，質疑未有合適工廈可提供作搬遷。

從事音響的業安工廠大廈租戶馬生則指，目前全港工業大廈空置率只有6%，認為若4幢工廈商戶同時覓地搬遷，會「搶高租金」，亦因行業或有厭惡性，擔心業主寧願租予其他商戶如用作音樂室甚至劏房等。

聯盟又批房屋署公布安排前零諮詢，商戶僅從傳媒得悉事件，事後亦未有積極與商戶會面，即使葵安工廠大廈代表試圖與房署聯絡亦不果，房署職員僅着他們「等吓」，促房署署長王天予盡快與4廠代表會面，給予商戶一個交代。