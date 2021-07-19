中學校長會籲施政報告做到「四才」　及早應對教師流失

新一份施政報告正進行公眾諮詢，今（19日）中學校長會去信政府，內容針對本港競爭力及人才流失情況進行建議，期望政府能於不同範疇做到「保才、納才、育才、尊才」，其中在保留人才方面，根據人口臨時數字及大學調查，亦發現有人口移出或移民的情況，該會認為政府應及早應對教師隊伍流失問題，以及了解港人移民的原因，挽回信心。

中學校長會指，根據政府統計處數字及大學調查，香港近年人口有跌幅，亦有人口移出及港人準備移民的情況。本學年即將完結，該會接獲不少校長反映，學校正面對嚴重的教師人才流失問題，特別是富經驗和具能力的中層管理人才，部分科目如家政或會因無法填補流失的專科教師而停止開設。

該會期望政府可以有效政策保留人才，包括就全港師資展開調查，了解解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，及早應對教師流失問題，例如調整師資訓練課程的類別和名額，並認真聆聽港人心聲，了解港人移民的原因，制訂合適政策以挽回港人信心，並對症下藥，讓學子亦願意留在香港繼續升學。

在吸納人才方面，為了吸引人才進入教育界，該會認為，政府應深入了解教師工作壓力的由來，認真探討師資培訓與學生學習需要，確保培訓目標能與時並進，及研究如何吸納世界各地的教育界優才來港。

至於培育人才，在社會和學校層面推動敢於創新和成長的文化氛圍，關注不同背景及能力學生的學習需要；優化中、小學的數學和科學課程，理順高中4個核心科目裁減後的課程調整等。

該會亦期望政府成立法定「教學專業議會」以提升香港教師的形象和地位，促進教師的專業發展；確保及尊重學校的校本管理和教育工作者的專業自主等，以尊重人才。