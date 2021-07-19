立法會討論《香港清新空氣藍圖》　議員關注路邊空氣質素

政府早前公布《香港清新空氣藍圖2035》，目標是2035年前成為空氣質素媲美東京及巴黎等國際大城市。立法會環境事務委員會今日（19日）開會討論《藍圖》，多名議員關注路邊空氣質素欠佳情況，追問公共交通工具及商用車作轉用低排放能源汽車的時間表。政府回應稱，目標2050年前達致車輛零排放，會善用未來數年推廣公用及車用電動車車輛。

會上多名議員關注綠色運輸的發展。議員謝偉銓指路邊空氣質素長期欠佳，尤其石油氣小巴現已停產，而電動小巴試驗計劃的成效亦不顯著，質問政府在推行公共交通工具是否有減排時間表及目標。

議員葛珮帆對於《藍圖》在運輸方面的減排行動感到失望，她指香港路邊空氣質素嚴峻，但推行綠色運輸的時間表太慢，促請政府應資助老舊柴油車轉用新能源汽車，逐步淘汰老舊柴油車。

議員盧偉國亦指出，香港路邊空氣污染主要來自汽車，歐盟已宣布2035年會禁售燃油汽車，針對世界大趨勢，港府也應做好部署；議員易志明則建議燃油車也設「一換一」計劃，可根據車齡，換車將有退稅的安排，以逐步減少燃油車。

環境局局長黃錦星回應指，港府已推出首份《香港電動車普及化路線圖》，最遲2035年停燃油車新登記，而本港電動車的登記數字也顯著上升，由去年每8輛新登記車輛有一部為電動車，至今年上半年，每5部就有一部新登記車輛為電動車。

環境保護署副署長馮浩然，目前已有專營巴士公司計劃在2050年前購入過百架電動巴士，並正積極研究引入氫能雙層巴士的可行性，政府會善用時間推廣公用及車用電動車車輛，以達致2050年前車輛零排放。另外，政府亦正推行「電動公共小巴試驗計劃」，目標是2023年已有40輛電動小巴在路面試行。