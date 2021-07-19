網店生魚驗出孔雀石綠　食安中心指令停售及下架

食物環境衞生署食物安全中心今(19日)公布，一個預先包裝生魚樣本驗出孔雀石綠，含量為10億分之2.02，中心正跟進事件，並指令受影響批次產品停售及下架。

中心發言人說，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述生魚樣本作檢測，產品淨重600至700克，來自中國，零售商為「Millennium Hong Kong Food Service Limited」，涉事批次最佳食用日期顯示為2021年6月25日。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關零售商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電零售商熱線2430 1119 ，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》(第132AF章)，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。