廚工打針後全身出疹　瑪嘉烈醫院：已向衞生署呈報

東網昨日(18日)報道一位46歲任職廚工的酈先生，接種第2劑由內地研發的科興疫苗後即喉嚨生瘤及全身出疹，質疑由疫苗引起，惟入住的瑪嘉烈醫院醫生否認與疫苗有關。經東網介入後，瑪嘉烈醫院始今日(19日)回覆表示，經過連日觀察及檢視病人情況後，認為病人皮膚出現紅疹情況符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的呈報準則，已根據機制向衞生署呈報。酈先生感謝東方幫忙，目前仍需留醫多幾天觀察才可出院。

瑪嘉烈醫院表示，病人因右下頜下腺有腫塊，本月10日到北大嶼山醫院急症室求診，同日獲轉送到瑪嘉烈醫院外科病房接受治療。醫院為病人安排一系列檢查，包括抽血及X光檢查，病人於翌日出院。

該病人其後於上周四(15日)晚上因皮膚出現紅疹，再到北大嶼山醫院急症室求診，並於翌日凌晨獲轉送瑪嘉烈醫院內科病房接受治療。瑪嘉烈醫院再為病人抽血檢查，病人接受靜脈注射治療後，紅疹逐漸消退，現時情況穩定。

該院表示，根據病人的疫苗接種紀錄，該病人於本月7日接種第2劑疫苗，醫院內科經過連日觀察及檢視病人情況後，認為病人皮膚出現紅疹情況符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的呈報準則，已根據機制向衞生署呈報，並會持續跟進病人情況，提供適切治療。

酈先生表示，今日獲安排見皮膚科專科醫生，醫生評估過他從無過敏病史、無其他風險因素後，覺得可疑，認為的確有機會由疫苗引起，始將他的個案呈報衞生署跟進。他指醫院「初時都沒這麼積極，見傳媒報道後才獲安排做一些檢查。」他指喉嚨長出的瘤仍未消退，醫院指會安排他照超聲波跟進，估計尚要留醫數日才可出院。