政Whats噏：劏房租管草案委員會料鄭泳舜任主席　冀降低加幅上限

劏房租金呎租貴過豪宅，唔少正輪候公屋嘅基層市民捱緊貴租，政府一直未有解決問題，終於喺本月初踏出第一步，向立法會提交《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，以落實「劏房」租務管制。相關條例草案委員會將於本周五（23日）召開首次會議，現時有13名議員表明有意加入，但問到邊個有意選主席，大家都不約而同提到過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席鄭泳舜（Vincent）。Vincent亦話有意選主席，仲話若果政府唔願意將兩年租約後最多加租15%嘅幅度下降至10%，佢同黨友會提出修訂。

Vincent話跟進咗劏房問題10幾年，直言有興趣成為委員會嘅主席，繼續幫助基層市民，不過係唔係佢做主席，就點都要同其他黨派以及同事商討嘅。佢又話其實邊個做主席都唔緊要啦，因為好多同事都對劏房議題非常熟悉嘅，到時可以一齊討論。

咁若果真係當選主席呢？Vincent話時間性非常重要，因為今屆立法會將於今年10月結; 束，時間非常緊迫，所以需要把握時間完成審議。但佢話現時議會的氛圍已經理順，會議過程順暢所以都有信心可以完成審議咁話喎。

佢又話已經睇過一次條文，認為當中有唔少地方需要小心留意，例如當中對劏房戶嘅定義，以及將如何界定業主嘅權益。佢又話雖然一直以嚟都做咗唔少諮詢工作，但希望未來仍然可以聽多啲民間嘅意見，例如來自社會、業主，以及劏房戶嘅聲音。

政府委任嘅劏房租務管制研究工作小組早前提交報告，建議制訂載有強制性條款的「標準租約」，每兩年續租的租金加幅則以15%「封頂」。Vincent覺得15%續約加租上限太高，因為市民收入亦未有15%嘅增幅，認為應該以10%作為封頂囉。佢建議當局用一年時間調查，再設立起始租金。佢又希望政府主動回應，否則審議條例嘅時候，唔排除會提出修正案喎。