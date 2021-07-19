星洲返港男先後打4針　港府發聲明譴責　不排除作出起訴

早前一名在港工作的30歲新加坡男子在當地接種兩劑由美國研發的莫德納疫苗後，上月再到觀塘曉光街體育館，接種兩劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗，前後共打4針新冠疫苗，並在接種第4針時方通知在場醫護人員。港府今(19日)發聲明譴責涉事男子行為，指有關行為可能涉及以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行，不排除會對其作出起訴，呼籲市民應當遵照政府安排接種新冠疫苗。

政府發言人指，涉事男子的行為除了有機會影響自身健康，亦會牽連為其接種疫苗的醫護人員，以及嚴重浪費疫苗資源。政府譴責涉事男子行為罔顧他人、極度自私和不負責任。發言人補充，有關行為可能涉及有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行，政府會進行調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，亦不排除會考慮不為相關人士提供在香港接種疫苗的紀錄證明。

發言人呼籲市民應遵照政府安排接種新冠疫苗，並重申未曾接種任何新冠疫苗人士需接種兩劑疫苗、曾感染2019冠狀病毒病人士只需接種一劑疫苗、曾於本港以外地方接種第一劑疫苗的抵港人士，則須向負責接種的醫療服務提供者如實交代有關首劑疫苗等詳情後，方會獲考慮安排接種第二劑疫苗，至於已於本港以外地方完成整個疫苗接種程序的抵港人士，毋須再接種更多劑量的新冠疫苗。