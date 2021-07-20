新增多處納入強制檢測　涉及染L452R變種病毒個案

因應昨日（19日）發現一宗由美國抵港、涉及L452R變種病毒的初步確診個案，政府昨日將下列4處指明地方納入納入強制檢測公告。

任何人士曾在今年：

1. 6月28日或7月2日任何一日曾身處西環德輔道西418號太平洋廣場15樓Crypto.com超過一小時；

2. 6月30日中午12時至下午6時期間曾身處西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號鋪Feather & Bone；

3. 6月29日下午6時至6月30日凌晨零時期間曾身處中環荷李活道26號地鋪 Cali-Mex Bar & Grill；或

4. 6月27日下午6時至下午10時期間曾身處中環皇后大道中15號置地廣塲中庭5樓501-503號鋪及6樓601-603號鋪ZUMA Hong Kong，

須於7月22日或之前接受檢測。受檢人士若在7月17日至7月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處7個指明地方的人士需要再次進行檢測。

任何人士在今年：

1. 6月9日至7月1日期間曾身處淺水灣南灣道12A號2號；

2. 6月14日、6月16日、6月17日、6月28日、6月30日或7月1日曾身處油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店；

3. 6月20日至7月10日期間以香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點；

4. 7月9日中午12時至下午6時期間曾身處沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號鋪麥當勞；

5. 7月9日下午6時至下午10時期間曾身處黃大仙中心南館地下G4B號鋪美心MX；

6. 7月8日下午6時至7月9日凌晨零時曾身黃大仙中心南館地下G7號鋪銀咖哩；或

7. 7月9日上午10時至下午1時曾身處深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋，須於7月22日或之前接受檢測。受檢人士若在7月17日至7月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，由於香港國際機場近期出現數宗確診個案，為謹慎起見，以香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其通常工作地點的人士需要接受定期檢測，任何在7月25日至7月31日期間以機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士，須於7月24日或之前接受檢測。