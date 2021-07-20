警搗牛池灣地下竹館拘7男女　6客及10「塘邊鶴」犯聚罰款

黃大仙警區特別職務隊根據線報及調查，昨(19日)日下午3時30分突擊搜查牛池灣龍池徑38號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。行動中，警員發現單位內有多人聚集，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀、2部閉路電視、1部顯示器及約1,800港元賭款。

一名50歲男主持涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集)規例》（第599G章）；另外5男1女賭客(47至72歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，6名賭客及在場的另外4男6女(48至68歲)合共16人，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，每人罰款5,000港元。被捕的10男7女，現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。