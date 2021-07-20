文憑試周三放榜在即　考生暢談6年寒窗樂與悲

中學文憑試周三(21日)放榜，一眾莘莘學子在公布結果前夕，剖白過往6年寒窗苦讀的喜怒哀樂，同時憧憬將會踏進的康莊大道。有中六生回顧過去，坦言幸得一條繩索、一項運動，方重拾對學習的自信及熱情；亦有中六生面對家中經濟不景的情況，選擇兼職幫補家計，同時盼成為老師作育英才。

就讀荃灣紡織學會美國商會胡漢輝中學的應屆文憑試考生張家良，外向健談，殊不知5年前由內地剛來港的他，不但內向，不善應對，亦未能適應新環境，與同學相處顯得格格不入。後來機緣巧合下，他在中一時加入花式跳繩隊後眼界大開，經歷無數次受傷，包括右腳筋腱受傷，獨自在醫院進行檢查傷勢、前往內地進行義教跳繩及多次參加本港跳繩賽等。而在參賽期間屢獲殊榮，包括18區跳繩大賽亞軍，逐步令自己建立自信。

張形容，跳繩的一躍一動間，手中捉緊的，不僅是簡單的一條繩，更是希望，是信念，這亦令他重燃鬥志，在閒餘時間不斷聆聽英文會話，亦將課堂以外時間專注在溫習上，令其學業成績躍升，並維持在全級頭5名。他明言，盼入讀中文大學運動科學系，將跳繩精神發揚光大，同時傳承下一代，成為一名體育老師。

另一同校的應屆女考生王海琳，則來自福建農村。她坦言剛來港面臨最大困難是廣東話及英文，不但未能聽懂同學之間對話，亦未能跟上英文課堂進度。面對此困境，她不但未有氣餒，更選擇上網學習英語，發奮圖強。即使面對家境不佳，她選擇做兼職幫補家計，只盼能夠為2個妹妹做好榜樣，她希望日後成為一名中文科老師，培育下一代。