修例阻假難民拖延留港　葛珮帆：助減少公帑支出

假難民耗用公帑及影響社會治安多年，入境處一直採取多項措施打擊假難民問題，又從源頭堵截，有效防止假難民湧港。對於政府今次修訂相關條例，議員均大表贊同，認為可令假難民留港時間「封頂」，有助減少公帑開支，賦權入境處人員加長羈押具風險犯案人士的時間，亦可減少對治安破壞。

保安局曾向立法會提交的文件指，以往聲請人須出席審核會面，回答有關其聲請的問題，但有聲請人不合作，包括拒絕與入境處確認會面安排，或根本沒有出席會面，又要求入境處安排以其他語文溝通等，均嚴重妨礙審批進度。此外，聲請人的身體或精神狀況亦關乎聲請考慮，入境處會安排聲請人接受醫療檢驗，然而，有聲請人多次缺席已預約的醫療檢驗，或挑戰醫生的專業資格，更拒絕向入境處或上訴委員會披露整份醫學報告。

一直關注假難民問題的議員葛珮帆表示，入境處過去一直大力打擊假難民問題，但過去確實有不少聲請人抱不合作態度，如棄掉護照或扮不懂英語等，目的是拖延留港，修訂條例後，可防止聲請人以各種藉口留港，並可加快遣返程序，認為法例可產生「封頂」效果，有效縮短假難民留港時間，減少政府支付他們生活費。

葛又指，以往不少假難民犯案後出獄，會再犯事被判監，無疑對市民生命財產及社會治安構成危害，修例內容中，入境處人員可考慮有犯案風險，加長對假難民的羈押時間，做法可減少對治安影響。