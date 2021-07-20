東方日報A1：修例8.1生效　全方位堵截假難民

假難民濫用免遣返聲請程序禍港多年，不但拖延留港打黑工及作奸犯科，更連累本港於過去7個財政年度枉花60億元公帑。港府為打擊假難民問題，提出的《2021年入境（修訂）條例》草案已於今年4月獲立法會通過，在5大範疇針對性推出最少10招改善免遣返聲請安排，包括防止假難民拖延留港、改善酷刑聲請上訴委員會的程序、加強羈留、加快遣返及從源頭堵截假難民等，相關法例將於下月1日起生效。有學者認為，今次修例如「曙光」一樣，展示保安局及入境處杜絕假難民問題的決心。

防止假難民拖延留港方面，新例下，如聲請人未能按入境處要求出席會面，入境處仍可就相關聲請作出決定。另外，如入境處合理地認為聲請人可理解某語文並能以該語文溝通，可指示聲請人以該語文溝通。如有聲請人的身體或精神狀況有爭議，入境處可安排聲請人接受醫療檢驗，如聲請人不同意，入境處可決定不考慮其受爭議的身體或精神狀況。

上訴方面，上訴委員會上如進行口頭聆訊，法例規定通知期為聆訊前的28日，但在個別情況下，如上訴委員會認為適當，可把通知期縮短為少於28日，但不得少於7日。

羈留方面，政府會繼續利用現時入境處轄下的青山灣入境事務中心，集中羈留對社會治安有較大風險的聲請人，可容納最多500人，而剛重新投入服務的大潭峽懲教所則設有160個羈留額，加強處理羈留個案的能力，若該人對社會造成威脅或安全風險，會考慮更長羈留期。

遣返方面，條例亦訂明，入境事務主任在拒絕聲請後，即使聲請人仍在等候處理上訴，亦可聯繫有關當局申請所需的旅行證件。

源頭堵截方面，若飛機擁有人及其代理人載運未帶備有效旅行證件抵達香港的乘客，最高罰款會由一萬元提高至10萬元。此外，不少假難民利用免遣返聲請機制留港打黑工，當中有不法之徒以外賣平台接單，再外判予假難民。若有僱主僱用不可合法受僱的人，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

另外，修例後亦賦權保安局局長可制訂規例，落實「預先通報旅客資料」系統，政府會適時諮詢並由立法會審議及通過附屬法例，以及批准撥款建立所需系統，才正式落實，暫不會在現階段生效。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，社會各界都歡迎港府今次修例安排，又形容打擊假難民問題如現「曙光」，顯出港府整治的決心，並願意正視有關情況。他期望，是次修例能夠長遠解決假難民持續滯港問題，做到正本清源的效果。

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