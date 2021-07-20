上環尚賢居完成封區強檢　無發現確診個案

港府再度突襲封區強檢，昨晚(19日)7時30分起將上環士丹頓街72號尚賢居列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強制檢測。行動在今日(20日)上午約7時完成，當中沒有發現確診個案。

政府稱，截至今日凌晨零時，受限區域約有185名居民接受檢測。政府亦派員到訪受限區域內約140戶，當中約60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

今次封區行動涉及一名27歲男病人初步確診輸入個案，其樣本亦驗出帶有L452R變種病毒，病人曾經接種兩劑由內地及德國研發的復必泰疫苗。該病人於7月4日前往美國，7月18日返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，結果呈初步確診。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。

由於他的樣本Ct值相對較低，約為21至24，顯示其病毒量較高，病人很大可能最近於美國感染；中心已將此個案列作輸入個案。