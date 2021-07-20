黎智英服刑第95日　律師愁爆探監商對策

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，其鐵窗生涯隨時「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今服刑已95日，黎的律師偕同1名女子，今日(20日)一早已到監獄探監，神情嚴肅，料就黎牽涉在內的多宗官司商議對策。

近日颱風襲港，赤柱監獄外亦風雨飄搖。早上約9時30分，黎的律師在1名女子陪同下到達赤柱監獄，期間2人頻頻交頭接耳，直至乘坐懲教署的高爾夫球車進入院所。2人大約於10時半步出監獄，黎的律師手持電話，似有要事商討，及後登上私家車離開。

現年73歲的黎智英多案纏身，其中被控在前年8月31日參與未經批准集結一案，黎與前立法會議員李卓人、民主黨前主席楊森本月7日在開庭後表示認罪；而另外涉及前年8月18日涉組織及參與未經批准集結，包括黎智英在內7名被告於本月1日裁定罪成候判，同案另2人已一早認罪，法官安排8.18、8.31兩案同於本月16日判刑。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，他們的親友在早上約8時半分別到場探監，包括前議員郭家麒的太太及陳志全的男友人，並於今日約10時完成探視，離開監獄。