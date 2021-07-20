區議員宣誓籌備近尾聲　懸空議席未獲補選　港府研擴地區諮詢

有消息指，政府將於本月底安排現任區議員宣誓，不符宣誓規定者將被追薪。特首林鄭月娥今早(20日)表示，有關區議員宣誓的法律研究及籌備工作已接近尾聲，亦留意到逾200名現任區議員在考慮個人意願、過去的行為表現後請辭，而政府已刊憲宣布有關席位將懸空。至於現任區議員如被視為不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」會否被追薪，她表示只能以法律方式處理。

對於政府會否就相關空缺進行補選，林鄭表示，現屆區議會仍剩兩年半任期，惟香港今年9月至明年3月將舉行3場重要的選舉，強調沒有足夠時間及空間安排大規模的區議會補選。面對部分選區失去民意代表的問題，她指政府已擴大地區諮詢途徑，現時的分區委員會扮演更積極的角色，以討論不同地區議題。民政事務處亦會與不同的組織溝通，向政府提供意見。至於政府明年7月換屆後會否進行補選，她未有直面回應，僅稱屆時再決定。

本港已連續40多日、即個半月本地零確診，林鄭形容讓「大家鬆一口氣」，可達致如此結果有賴全城努力，市民嚴守口罩令等防疫限制，政府將持續做好外防輸入及內防擴散的工作。她又不厭其煩再次「谷針」，截至昨晚，合資格市民首劑疫苗接種率達42%，形容比率「相對欣慰」，但仍有很大提升空間。自社會推出獎賞及疫苗假期計劃後，疫苗接種率日漸上升，若情況持續，相信9月時疫苗接種率可逾70%，她強調現時有充足新冠疫苗供應予市民選擇，並會對部分行業如安老院舍職員、學校職員提供非強制性的指引，在政策措施上亦會提供更大誘因。

中學文憑試(DSE)將於明日(21日)放榜，林鄭娥表示，2021至2022年學年，全日制專上課程學額有48,600個，足以滿足有志升學的應屆畢業生。另外，由政府斥資、在8大以外提供的指定課程學位中，有3,000個學士學位及2,000個副學士學位。

她又指內地升學是另一個途徑，由國家教育部支持香港中學文憑試畢業生豁免內地聯招、可直接申請入讀的內地院校已高達127間，絕大部分是內地頂尖的學校，校方會接受校長推薦，亦提供特別配額予香港中學生。她希望應屆畢業生以平常心及樂觀態度面對放榜結果。

東京奧運即將在疫情下開幕，林鄭形容，今屆奧運在困難情況下舉辦，運動員面對嚴峻考驗。她指今次香港派出46名運動員，參興14個運動中的38個項目，有史以來最多人參加。體育界亦認為是有史以來最大機會獲得到獎牌的奧運會，但稱不想給予壓力予出賽的運動員。

她又指港府購入奧運轉播權，主動讓5個免費及收費電視台播放，同樣是歷史性的突破。她表示所有工作準備就緒，運動員及製作團隊分批抵達日本，相關電視台將準備幾千小時奧運節目及轉播精華片段。