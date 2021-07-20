英格蘭解封惹爭議　學者質疑做法增全球風險

英格蘭地區取消大多數防疫限制惹議，呼吸系統專科醫生梁子超形容相關決定爭議性大，認為變種病毒在當地持續擴散，對全球構成大風險。另有當地學者表示，民眾對政府放寬大部分防疫措施存在分歧，質疑政府做法是否冒進。

梁子超今(20日)出席電台節目表示，英格蘭地區解除大多數防疫限制，不單增加國民感染風險，亦有機會令病毒進一步變異，對全球、特別是接種率較低的地方構成風險。他認為，現時是要爭取時間積極研發處理變種病毒的疫苗，之後才有空間放寬防疫措施。

他又指，英國近日疫情升溫，顯示當地的接種率不足以建立免疫屏障。他認為在變種病毒威脅下，要築成群體屏障，民眾的接種率可能要達9成，並配合社交距離措施及旅遊限制等。

至於本港能否放寬社交措施，梁子超認為，需視乎外防輸入是否守得穩，若有變種病毒傳入社區，則難以追蹤源頭。而近日個案幾乎都是輸入，且沒有本地傳播，在現有新冠疫苗接種率下，梁認為有一定放寬空間，而接種率愈高，放寬的空間愈大。

在當地的英國倫敦政治經濟學院政治系導師丁宏量表示，過去一周街上戴口罩的人明顯減少，而且在放寬限制首日，已有大批民眾急不及待往夜店消遣，餐廳的服務時間亦回復正常，但仍有不少人維持在家工作，與政府鼓勵民眾如常返工有落差。

丁宏量引述當地民調指，大部分英國民眾都希望政府維持部分社交限制，雖然當地的疫苗接種率高，但近日每日感染人數仍高達4至5萬人，亦有醫生工會批評行為不負責任，認為政府放寬限制措施是冒進。

他分析，英國政府決定解封主因經濟考慮，因過去政府會為無法開業的企業支付薪金，令政府財政構成很大負擔；亦有可能涉及政治因素，由於執政保守黨內，有聲音反對干預人身自由的防疫措施。