陳健民抵台灣任訪問教授　計劃1年後回港

因發起及煽動2014年違法佔領中環行動（佔中），於2019年4月被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成，在判囚16個月去年3月刑滿出獄的中大社會學系前副教授陳健民今（20日）在社交平台上表示，已接受台灣政治大學的邀請，成為該校訪問教授1年，除了教學，未來仍會繼續寫書和更新其Youtube頻道節目，並計劃於1年後回港。

陳健民在電台節目又表示，一年前在獄中已收到邀請，由於疫情關係，幾日前才取得簽證，過去數天一直忙於執拾和處理防疫事宜，故無法安排告別聚會。陳表示會在台灣教授社會運動及當代中國，認為均是較敏感的科目，憂慮觸及《港區國安法》，但認為法例邊界模糊。他稱不會提及個人政見，教學時會舖陳不同意見的角度，期望能與學生有更多交流。陳又指，香港的政治環境影響心情，加上在港時經常要探監，難以集中寫作，留台期間不會出席太多公開活動，希望可以閉關寫一本敍述及反思佔中運動的書。

台灣國立政治大學社會學系系主任黃厚銘在Facebook宣布，陳健民昨午（19日）已抵達台灣，將以政治大學社會學系客座教授的身份，分別在上下學期開授「社會運動」和「當代中國社會」的課程。

黃厚銘又稱，邀請陳健民任教是他擔任系主任中最重要的心願之一，形容陳健民是「真正知識份子」。

而同樣因(佔中案)被裁定串謀犯公眾妨擾等罪成的香港大學法律系前副教授戴耀廷，則於上訴期間被撤銷保釋，而須繼續就該案服刑。戴同時亦因涉違國安法的去年民主派「35+」初選案，被控「串謀顛覆國家政權罪」。