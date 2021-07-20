司機逼女兒同睡並狎弄私處　認非禮囚18個月

一名職業司機前年在家中與14歲女兒獨處時，要求女兒不穿內衣、只穿睡裙同睡，期間更以震動按摩器非禮女兒私處。女兒及後將事件告知朋友及母親，警方接報調查後將其父親拘捕。這名父親上月在區域法院承認一項非禮罪，今天（20日）接受判刑。法官斥責他嚴重違反女兒對他的信任，事件為女兒帶來長久傷害，法庭須判以阻嚇性刑罰及保護兒童，最後判他監禁18個月。

代號「C.M.H.」的41歲被告，承認於2019年6月27日非禮當時14歲的女兒X。辯方早前求情指被告曾患有精神分裂問題，案發前遇到婚姻破裂的打擊，受到失望及懊悔之心情影響，現已非常歉疚。法官引述事主的創傷報告，指事主在事隔兩年後仍感到壓力，不知如何面對家人，顯然事件為事主帶來長久傷害。法官續指非禮為嚴重罪行，相關報告亦指被告重犯機會屬中等，但考慮到被告的精神問題、智力較低等情況，最後決定將他判監18個月。

案情指被告為X父親，因妻子有精神問題，X與弟弟未入學便要入住兒童之家，每星期可回家一次。在2019年，被告與妻子關係轉差，X仍會到被告家度假。案發當日X最後一次到被告家度假時，被告要求與X同睡。X雖不情願，但依言照做，並在洗澡後只准穿睡裙，而不許穿內衣褲。兩人同睡期間，被告曾抱起X，又以震動按摩器放在X私處外圍，及以手指碰觸X私處。X事後向朋友及母親透露事件，其後報警。被告在同年7月被捕，在警誡錄影會面中承認犯事，並為此感到歉疚。