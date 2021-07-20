當書展遇上風　煞科日人流不增反跌　市民難覓心頭好寧揞實荷包

書展今日(20日)踏入最後一日，可惜遇上3號風球，早上人流不算太多，入場只需5至10分鐘即可。東網記者到場視察，早上10時左右仍未見書商開始特價促銷，價錢與前幾日相若，入場人士卻興味索然，以往大手「掃貨」情況不復見。有市民表示今年人流稀疏，雖然逛得較舒服，但暫時「一本書都無買」；亦有書商表示今年銷情不復以往，已推出快閃優惠促銷。問及有部分參展商售賣非書籍類型商品而被投訴，有出售雜誌的參展商則表示往年亦有出售同樣商品，不太擔心會因此被投訴。

與家人一同到場的羅先生嘆謂，「最後一日好多書都賣完」，本身目標的政治類書籍已售罄，其他類別暫未覓得心頭好，最後一天本來準備500至600港元預算，但現時完全沒有花費。他又指今年人流明顯稀疏，「以前通常最後一天大家都會執平貨」，惟今年氣氛較冷淡，且感覺上「少了出版社」，故購書意欲不算太高。

姚小姐表示今年書展宣傳不足，「之前完全不知道有書展，開始了才知道」，且認為書商促銷對她沒有太大吸引力，因「不是心頭好就不買」，故今年買書量亦不算太多。

參展商之一的周小姐則指，昨日因推出免費入場優惠人流反而比今天「煞科日」更多，或許是因3號風球的關係影響入場人次，波及銷情亦不甚樂觀，因疫情關係導致今年銷售額下降約2成，過去6日銷情亦未能「追平」上屆書展。對今年有參展商接獲投訴指售賣非書籍類商品，周小姐直言攤位雖出售非書籍商品，但所售商品皆會「附贈1本書」，往年「齋賣袋」曾收到投訴，但今年對此就不太擔心。

參展商之一的吳小姐表示今年銷情雖然無法「追平」上屆，但會保持樂觀，當中銷量最好的是三國系列圖書，估計是因為配合現場關於三國歷史的VR體驗，有助銷情。今天亦特地推出快閃優惠，例如「10蚊1本書」、「100蚊1套圖書」的快閃優惠，務求最後一天可以大力「吸客」。