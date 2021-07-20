中學校長會指教師流失情況嚴重　有新聘者寧毀約賠錢離開

香港中學校長會昨(19日)去信政府，促請當局了解港人移民原因。該會榮譽總幹事黃謂儒今日（20日）在電台節目表示，移民潮下教師流失情況較以往嚴重，有學校因教師離職未能開設家政科，更有新聘請的教師與學校簽訂合約後，臨時毀約賠錢離開，促請教育局調查全港教師人手和教師離職原因。

黃謂儒指，去年11月已察覺有教師流失情況，過往亦進行內部調查，直到近日與學界人士交談及從招聘廣告上，發現教師流失情況較以往嚴重。他指，該會就此去信政府，希望可接納人才、尊重人才，亦促教育局進行調查全港教師人手和教師離職原因。

黃透露，近日有學校反映，有新聘用的教師與學校簽訂合約後，臨時毀約賠錢離開，有學校因家政科教師移民或退休等，而未能開設家政科，認為情況值得關注，而中學校長會亦會在新學年進行調查。他指，教師薪酬較理想，但仍未能吸引足夠人手，認為當局要了解教師的工作壓力來源，制訂措施積極應對。

他又指，近年有關教師的投訴或因社會情況而增加，學校須花大時間、工夫調查對教師的投訴，「唔係話保護老師，但不記名投訴基礎成立？」，故在信中提及當教育界被無理抹黑和攻擊時，希望教育局能適時發聲。