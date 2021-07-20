拉丁舞導師抽脂後死亡　死者男友指被告手術後先行離開

體重達113.5公斤的拉丁舞導師李嘉瑩，7年前到尖沙咀一間美容中心接受背部抽脂療程後死亡，當日負責進行手術的女西醫兼死者相識多年的朋友被控一項誤殺罪，案件今天（20日）在高等法院續審。案發當日一直在手術室外等候的死者男朋友出庭作供，指被告在手術後表示「有啲事走先」，後來匆忙趕回中心。男友見狀大聲問「咩事姑娘？」，職員就回答「無事，有呼吸」。

死者男朋友朱俊樺作供表示，他與死者在2012年相識，不久便同，並在2013年9月誕下女兒。據男友所知，死者並無任何疾病。死者在2014年2月曾經向男友提及想抽脂減磅，男友着她想清楚，被告最終在同年4月進行腹部抽脂手術。這一次手術完結後，被告恢復得很快，翌日已可工作。同年6月初，被告表示想進行第二次抽脂手術，因為很滿意第一次的效果，而且想變得更加瘦，便預約案發當日的背部抽脂手術。

男友在辯方律師盤問下，承認被告當日早上「睇落有啲攰」，可能因為前一晚12時後要為抽脂手術禁食，所以「身體唔係咁好」。今次男友帶同9個月大的女兒陪同死者一起到美容中心，期間一直守候在手術室外。下午二時許，被告從手術室走出來表示「有啲事走先」，便先行離開美容中心，約三時許，被告見到有姑娘推開玻璃門走出來，約10分鐘後，被告亦急步趕回中心，直接走入手術室，之後便有警員及救護員到場，用擔架抬走死者，當時死者面上戴着氧氣罩。

男友又透露，死者曾經講過自己與被告互相認識，形容她們「讀書時識，合唱團啲同學」，並指被告與死者的後父為師生關係，被告跟死者後父學跳舞，2人更在死者2014年的生日派對一同表演舞蹈，但男友不認同被告與死者的家庭關係密切。

38歲女被告關孝孜，2006年在港大醫學院畢業，2007年開始執業。她被控一項誤殺罪，指她於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（終年32歲）。控罪指，被告作為註冊醫生，沒有對死者的安全採取合理謹慎的措施，即沒有確保一名具備適當資格的人在場施行和監察鎮靜療程、沒有在鎮靜療程期間確保供應足夠氧氣、沒有在進行抽脂程序時遵循香港醫學專科學院的指引、沒有在抽脂程序後提供適當足夠的監察、以及沒有提供充分及時的復甦治療。被告上述的違反責任構成嚴重疏忽，是導致李嘉瑩死亡的主要原因。