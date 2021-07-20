屯門黃金泳灘現百條有毒坑鯰　泳客踐踏刺傷　劇痛可蔓延小腿及膝

被發現的「坑鯰」每條長約5厘米，當時在水離岸10米聚集。(受訪者提供)

市民夏天到沙灘暢泳，但隨時遇上風險。屯門黃金泳灘在昨日(19日)發現數百條年幼有毒魚種「坑鯰」，有救生員代表指，「坑鯰」不時在黃金泳灘、赤柱泳灘、大埔龍尾泳灘等出現，泳客常因潮退時不慎踐踏其背鰭而受傷，痛楚可蔓延至膝上，呼籲市民有需要，要即時向救生員求助。

港九拯溺員工會昨在社交媒體表示，在昨日早上十時，在黃金泳灘發現幾百條年幼有毒的「坑鯰」，每條長約5厘米。工會發言人胡啟榮表示，當時在水離岸10米發現魚群，幸而未有人受傷。他指「坑鯰」是泳灘的常見魚類，經常棲息在沙泥質海床。在潮退的時候，泳客不時會踐踏到露出沙面的年長「坑鯰」背鰭而受傷。

胡啟榮又指傷口通常會呈3個洞，與其他由蠔殼、玻璃割傷的傷口不一樣，而且會出現劇痛，由腳掌蔓延至小腿，有些人在膝蓋亦會感受到。他指「坑鯰」一般在黃金泳灘、赤柱泳灘、大埔龍尾泳灘等出沒，呼籲市民倘若受傷，要即時與救生員求助。

「坑鯰」屬鰻鯰科，最長為32厘米，是香港常見的有毒魚種之一，其毒處在於魚的背鰭和鰓則的胸鰭，各鰭前都有一支尖刺。