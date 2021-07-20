工會指九巴賺2億仍打算凍薪　狠斥無良不排除堵塞車廠抗議

新冠肺炎疫情重挫運輸業，繼新巴、城巴及港鐵早前宣布連續第二年凍薪，再有專營巴士公司擬凍薪！有工會表示，今日（20日）與九巴代表開會商討薪酬調整安排，惟資方在有盈利的情況下，仍打算凍薪，狠斥公司是無良僱主，未來經諮詢會員後，不排除會採取激烈行動抗議，包括按章工作，甚至堵塞車廠等。東網正向九巴查詢事件。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰透露，今日是第3度與九巴開會商討有關事宜，期間資方以經營困難、屯門綫開通後影響收入，以及其他巴士公司及港鐵均決定凍薪等理由，表明打算再凍薪一年。

黎批評，九巴2019年的盈利達3億港元，去年亦因獲政府補貼，賺取約2億港元，且早前更獲批准加價，斥九巴不願與員工分享成果，是無良僱主。對於九巴以其他公共交通服務營辦商同樣凍薪作藉口，黎反駁指，其他公司在疫情下出現虧蝕，與九巴情況不一樣，又指疫情下不少員工超時工作等津貼大減，特別更司機月薪甚至可大減約1萬港元，認為九巴「有賺就要分享」，否則不排除堵塞車廠，癱瘓公司運作。

黎又指，今次會議距離上次相隔多達一個多月，期間勞工處對此不聞不問，僅着勞資雙方自行協調時間，批評勞工處未有做好其角色，加快促成開會進度。