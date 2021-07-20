逾1.7萬人考獲大學最低門檻　今年誕生3個超級狀元

約5.2萬名中學文憑試(DSE)考生明日(21日)放榜，香港考試及評核局今日(20日)公布整體成績，日校考生中，約42.3%、即17786人考獲「33222」最低大學門檻成績，競爭1.3萬個8大聯招學額，平均1.4人爭1個學位，意味近5,000人達門檻的考生，仍將失落8大學位。今年誕生2男2女共4名狀元(考獲7科5**)及3位超級狀元(考獲8科5**)，分別為1男、2女，他們在數學延伸部分亦考獲5**。

考試違規個案方面，今年有3宗作弊個案，其中1人被取消所有成績，該考生被發現於枱面擺放手機意圖作弊。另外2位則使用筆記作弊，被取消該科成績。

今年4個核心科目中，中文科的達標率為59.8%，較去年上升1.5個百分點；英文科的達標率為54.2%，較去年下跌0.8個百分點。數學必修部分則有81.8%的考生考獲2級或以上，與去年相若，而通識科有89.4%人考獲2級或以上，較上年上升1個百分點。

考評局學校考試及評核主管許婉清表示，今年首次亦是實施原校應考核心科目及地區試場安排，合共用了約520禮堂及超過740個課室，以方便考生。今年屬第二年於新冠肺炎疫情下考試，並首次於竹篙灣檢疫中心設立試場，先後為7位考生舉辦9科文憑試考試，但有133名考生因患病或其他原因缺席考試，向考評局申請成績覆核。