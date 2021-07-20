唐英傑涉違國安法案件　控方結案陳詞

23歲青年唐英傑涉嫌違反《港區國安法》，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員，因而被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害罪。案件今（20日）繼續在高院審訊，上午由控方輪作結案陳詞。

控方陳詞指，「煽動他人分裂國家罪」中的「煽動」，是指被告有否作出與他人溝通的行為，控方毋須證明該溝通是否事成。「恐怖活動罪」的犯罪元素是「針對人的嚴重暴力」及「以其他方法危害公眾安全」。控方遂指，當日被告駕駛電單車衝破警方4道防線，與警員最接近的距離不多於2米，而電單車屬致命武器。周圍亦有群眾向被告鼓掌及歡呼，顯示他們之間存有交流。統合被告針對警方、插上「光時」口號的旗幟等行為，反映他有意宣傳政治理念，以及脅迫中央政府。最終該事件導致有3名警員受傷。

控方又指，專家劉智鵬教授採用文字的語境、歷史變化，至近代梁天琦鼓吹港獨，提出「光時」口號，以及口號如何在中聯辦外示威及2019年至2020年反修例遊行中的使用，以分析「光時」的意思，連辯方專家亦無法排除其說法。控方批評，辯方兩名專家並非專長於中文及歷史，並質疑辯方報告內小組訪談及電話問卷的資料可靠性不足，因為收集方法有偏見及引導性提問。