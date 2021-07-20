涉詐騙300萬交通意外保險金　巴裔板球員被捕

去年7月13日，一名鐵騎士駕駛電單車期間，與一輛的士發生碰撞，鐵騎士其後送院治理。兩個月後，鐵騎士透過律師，向涉事的士司機的保險公司提出保險索償意向，並於今年5月正式入稟法庭，向保險公司追討合共300萬港元的人身損害賠償。

在索償文件中，有人報稱職業板球運動員，並從事物流行業，但因交通意外而喪失工作能力，將來亦損失部分工作收入，需要額外生活開支。保險公司收到索償意向後作出調查，發現有人的陳述與事實不符，遂於6月向警方報案。

商業罪案調查科搜集證據及經深入調查後，發現有人在意外發生後，仍然能夠參與10場或以上的運動比賽，從而賺取收入，涉嫌欺詐保險公司，意圖騙取高額保險金。警方於今日(20日)採取行動，在柴灣區拘捕該名28歲巴基斯坦裔男子，並帶署扣查。警方的調查行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

商罪科訛騙調查組高級督察林俊康呼籲，任何保險索償中，如有人以欺詐手段並意圖詐騙，包括提供虛假或失實保險索償、誇大傷勢、串謀製造交通意外等，有可能干犯欺詐罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年。另外，警方會繼續與保險業界保持緊密聯繫，如發現可疑索償，業界需向警方轉介個案，警方亦會嚴肅跟進有關案件，並作出適當執法行動，追究涉案人士的法律責任。