教大調查指近半學生稱網課學習動機低　6成教師指工作量大增

新冠肺炎疫情持續一年多，不論教學及學習均充滿挑戰。香港教育大學調查發現，近一半受訪本地大學生表示網課的學習動機較低；逾一半受訪教師則表示難以鼓勵學生學習，更有60%教師表示網課令工作量增加。研究人員建議，學校在網課時應評估學習疲勞程度，相應地安排課程。

教大在2020年6至10月期間，以網上問卷形式，訪問505名本地大學生及391名教職員，了解他們對網課的看法、應對及挑戰。結果發現48%受訪大學生反映，網課的學習動機不及傳統面授課程；54%受訪教師指難以鼓勵學生學習，60%更認為網課令工作量增加。教大指，有研究指學習動機是影響成績、成果等的重要因素，形容有關數字令人擔憂。

調查又發現，網課因提供的靈活性而受到學生和教師的讚賞。62%受訪學生疫下重視網課的學習機會；約48%認為網課有助豐富他們學習經驗，並能訓練解決問題的技巧。另外，有67%受訪教職員則認為，網課能學習使用新科技及在家工作。

教大亞洲及政策研究學系教授Lina Vyas指，網課大規模實施時顯然具備挑戰，但仍為師生提供了另類方式去延續教育。她建議學校可改良教學方式，例如在網課加入實時投票及測驗，用於激勵和互動，同時評估學習疲勞程度，並相應地安排課程；學校支援方面，允許學生使用院校基礎設施，為學術人員提供額外資源，以應付額外工作量。

而公共政策方面，可通過獎學金緩解弱勢學生的財務困境，提供學費減免計劃，減少輟學率；在社區中心和公共圖書館建立電子學習空間，為學生提供學習及基本技術援助。