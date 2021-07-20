逾半受訪者不滿政府抗疫表現　64%市民促取消禁聚令

有民調機構指受訪巿民對5項核心社會指標的評分，仍維持較差的水平。

本港新冠肺炎疫情漸趨穩定，連續40多天沒有錄得本地確診個案。有民調機構今(20日)發表最新調查顯示，有56%受訪者不滿政府應付疫情的表現，64％市民認為現時應完全取消禁聚令措施。

香港民意研究所於本月12日至19日訪問了5,730名市民，當中包括519名代表群組及5,211名自結群組，了解他們對政府抗疫表現的看法。結果顯示，45%代表群組受訪者表示不滿政府的抗疫表現，而自結群組更有56%受訪者表示不滿。

另外，就限聚指數方面，民研於6月18日至23日以電郵接觸訪問了6,158名12歲或以上的香港市民，不單有逾60%市民認為需要取消禁聚措施，有94％市民則認為禁聚令措施過緊。

香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁表示，酒吧及卡拉OK業界自4月恢復營業後，現時人數限制措施方面較半年前雖有所放寬，但場所若要營業至凌晨4時、並將限制人數放寬至8人一枱，顧客就必需已接種疫苗，對於經營環境依然困難的業界而言只能無奈接受。梁指最近有變種病毒個案在社區出現，不期望政府短時間內再放寬限制，指局方已表明只有疫苗接種率達70%才有望再作調整，又認為不同處所有相同的防疫措施安排，才能提升市民的接受程度。

就5大社會指標方面，民研於6月30日至本月8日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,003 名香港居民。調查顯示，以0至10分評價，市民對5項核心社會指標的評分由高至低是「繁榮」、「安定」、「自由」、「法治」和「民主」，得分分別為4.94、4.76、4.56、4.48 和 4.04 分。全部指標相比一個月前均沒有顯著變化，但指標未達致5分，仍屬於較差水平。