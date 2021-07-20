「王婆婆」涉今年1月將軍澳阻差　8.30再訊

人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤，於今年1月在將軍澳唐明街舉標語，被指在警員上前截查期間，拒絕出示身份證及大聲尖叫，因而被控一項阻差辦公。案件今天（20日）下午在觀塘法院提堂，王暫毋須答辯，以待她索取控方文件。她今天沒有律師代表，親自陳詞表示自己正在服刑中，索取文件較不方便，希望法庭可押後案件3個月。惟裁判官莫子聰指，控方已承諾在7天內將文件轉交給被告，故將案件押後8月30日再訊，並頒令控方須在7月27日前，將文件轉交給被告。

報稱無業的65歲被告王鳳瑤，被控於2021年1月22日，在將軍澳唐明街近燈柱BE0550行人過路處，故意阻撓在正當執行職務的督察李甜珠及警署警長陳朝陽。被告在上周三（14日）於東區法院被裁定襲擊高院一名女保安員罪成，被判監禁1個月，現仍在服刑中，預計將於8月9日刑滿出獄。她今天表示，在獄中收取文件不方便；而且她年紀大，過去一星期的血壓起伏較大，處理事亦較慢。她又投訴指，今天被帶上庭前沒有收到警方通知；而她平常習慣使用手機記錄每日事宜，惟手機早前亦被警方扣查，她現在無法憶起案發當天有否到過將軍澳。

裁判官莫子聰最終將案件押後8月30日再訊，並頒令控方須在7月27日前，將文件轉交給被告。莫官又以100港元現金，批准被告在本案保釋，但須每星期報到警署一次及不得離港。