失業率回落至5.5%　仍有21萬失業大軍

本港疫情有回穩趨勢，最新失業率稍有回落至5.5%。政府統計處今日(20日)公布，今年4至6月，經季節性調整的失業率為5.5%，較3至5月的6%下跌0.5個百分點，連續第4個月下跌；就業不足率亦由2.8%下跌0.3個百分點至2.5%。而失業人數及就業不足人數亦告下跌，分別減少2.02萬及1.06萬人，至21.31萬及9.6萬人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率均有下跌，其中與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的最新失業率為8.5%，較今年3至5月的9.4%下跌0.9個百分點；建造業亦下跌1.4個百分點至8.9%。不過，製造業和郵政及速遞活動則稍有上升，分別由今年3至5月的6.4%及6.2%，增至6.9%及6.3%。

總就業人數方面，今年4至6月的總就業人數為約364萬人，較3至5月的約363萬人增加約9,700人；同期的總勞動人口則由約386.3萬人下跌至約385.3萬人，減少約1.06萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着本地疫情穩定和外圍環境改善，經濟繼續復甦，勞工市場進一步改善。展望未來，羅指勞工市場應會隨着經濟繼續復甦而進一步改善，消費券計劃亦有助復甦。但若要創造穩固基礎，以便經濟活動全面復甦，並使勞工市場持續恢復，社會各界必須積極接種疫苗，政府會繼續密切留意相關情況。