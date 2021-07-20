政Whats噏：612基金總收入達2.36億　稱開支巨額再公開撲水

2019年反對修訂《逃犯條例》風波期間成立、支援示威被捕者嘅「612人道支援基金」(基金)，今日(20日)公布2021年度報告。報告顯示，基金自前年成立至今年5月31日，總收入高達2.36億港元。之不過，過去多次「告急」公開撲水嘅基金，形容未來仍要承擔巨額開支，再呼籲市民繼續捐款喎。查實學者同議員一直質疑基金帳目有問題，更曾被指涉嫌逃稅，唔知政府幾時立法監管呢類眾籌行為呢？

報告披露，截至今年5月底，基金總收入達2.36億港元，總支出為2.32億港元，可動用現金結餘約200萬港元，曾為22,938人次直接服務，涉及2,221名反修例案件被告，主要涉及法律開支。

報告又話，目前有1,274宗案件尚待審結，當中70%屬區域法院案件，基金僅需支援「法援分擔費」，而絕大部份個案均已完成申請法援，基金毋須再支援其訟費。之但係，報告特別提到仍有365宗裁判法院案件未結案，預算要繼續承擔巨額法律開支，仲強調還押候審同服刑人士嘅需要持續增長，叫市民繼續捐款咁話。