食安中心夏季食物監測　3水產樣本不合格

香港夏季濕熱容易導致細菌孳生，引致食物中毒。食物環境衞生署食物安全中心今日(20日)發表有關夏季食物監測的結果，當中抽取了各種生及熟食樣本總共2002項作化學及微生物測試，其中3個水產類樣本不合格。食安中心表示，生或未煮熟食物因未經熱加工處理，容易導致食物中毒，甚或帶有「超級細菌」，提醒市民尤其高危人士應避免進食此類高風險食物。

截至今年6月，食安中心接獲7宗食物中毒個案通報，當中涉及3間食肆的進食生蠔個案。因應夏天容易導致食物中毒個案增加，是次夏季食物檢測以生或未煮熟食物的食安隱患為主，抽查了包括即食食品、水產、經烹煮的肉類製品、奶類製品及冰凍甜點等食物樣本。在2002個樣本當中，水產食品如刺身、壽司、生蠔等佔最多，有36%，而3個不合格樣本均為水產食品，分別為花甲、蜆、貴妃蚌。

該3個水產食品樣本檢驗出氯霉素，食物安全中心顧問醫生楊子橋表示，雖然氯霉素具藥用價值，通常用於抗生素，但進食後可致人貧血，故根據法例，氯霉素不能出現於任何食品。食物安全中心助理署長梁靜勤則稱，發現不合格樣本時已勒令出售該食物的店舖即時停售，並會追蹤水產來源，如有足夠證據會檢控相關店舖。

此外，食安中心呼籲市民，生或未煮熟的食物由於未經熱處理或熱處理不足，未能消滅當中致病的微生物，可引致食物中毒，而生冷食物為高風險食物，容易帶有「超級細菌」。尤其高危人士應避免進食生或未煮熟食物，否則容易有較大機會出現嚴重症狀，甚至危及生命安全。