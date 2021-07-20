鄧炳強：不少港獨「領頭羊」敗走香港　領導紀律部隊竭力執法

近年本港受黑暴摧殘，治安大受打擊，保安局局長鄧炳強指，至今逾130人涉違《港區國安法》被捕，一半已被檢控，形容不少昔日的港獨勢力「領頭羊」敗走香港，或宣告退休，危害國家安全的滋事分子大為收斂，香港的秩序得以恢復。他強調保安局及轄下的紀律部隊及輔助隊伍會繼續攜手執法，並迎接即將舉行的3場重要選舉，以及特區政府回歸25周年活動，能在安全環境下進行。

鄧炳強今(20日)發表上任以來首篇網誌，以「全力維護香港安全 融入國家發展大局」為題，指摘有反中亂港分子近年利用曾經存在的選舉制度漏洞，進入特區的政治體制，直至前年「黑暴」橫行，年輕人被灌輸「港獨」意識，催生極端思想和行為以至本土恐怖主義。今年《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》通過，令妄想危害國家安全的分子不能再以選舉走進憲制，消除對本港社會穩定及國家安全的隱患。

他強調，他和保安局整個團隊絕不鬆懈，局方及轄下的紀律部隊及輔助隊伍，會不斷提升執法及協調能力，防範國家安全風險。他又稱，會全力配合本港把握《十四五規劃綱要》機遇，包括提升跨境口岸的通關能力和便利化水平、探索和推行入境便利政策，粵港澳三地執法人員又會繼續協作，建設更高水平的「平安大灣區」。

他又感謝國家及行政長官對他的信任，讓他在保安局局長的崗位上服務香港，能夠繼續努力去實現貢獻社會及守護香港的畢生志願。他稱，他和保安局整個團隊的目標與信念一致，「心有所信，方能行遠」，一定會令香港繼續安全及穩步向前。