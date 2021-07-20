海關冚八鄉和勝和大麻種植場　檢3600萬貨拘1男子

海關於本周日(18日)在元朗八鄉錦上路蓮花地一村屋搗破一個大麻種植場，檢獲383棵不同大小及生長階段的大麻植物，總重量達250公斤，市值約3,600萬港元，行動中在上水拘捕一名34歲無業男子。據悉，該大麻種植場由黑幫和勝和操控。

海關毒品調查科人員，根據情報分析及深入調查後，鎖定蓮花地一間村屋，懷疑有人將其改裝成大麻種植場，遂於本周日晚上，手持法庭手令突擊進入目標村屋進行搜查。關員進入村屋時，發現屋內的冷氣機、抽風系統、太陽燈等正在運作中，除了搜出上述種植大麻的設備外，亦尋獲383棵生長在不同階段的大麻草。今日(20日)政府化驗所人員到場協助取證，初步確認上址為一個大麻種植場。

根據海關資料搜集所得，大麻生長約3至4個月便可收成，以該村屋的規模，一年可生產約1噸的大麻，市值超過1.5億港元。

海關經跟進調查後，今日於上水拘捕一名34歲、報稱無業的男子，懷疑他與案有關，同時鎖定另外兩名懷疑與案有關的人士，海關已從不同途徑與2人接觸，仍然追緝他們的下落。海關在種植場內採取大量生物特徵證據，例如指模、DNA等，有信心於短期內將另外兩名涉案人士拘捕，並呼籲2人盡快與海關聯絡協助調查。

海關毒品調查科毒品調查第2組指揮官方向榮指，根據禁毒處的數據顯示，今年首季大麻吸食人數有明顯上升，比去年同期上升50%，而21歲以下吸食大麻人士中，上升比例更高達6成。海關會繼續採取情報主導及源頭打擊的執法策略，堵截毒品流入市面。根據《危險藥物條例》，種植大麻為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁15年，而販運危險藥物，最高刑罰為罰款500萬港元及終身監禁。

據悉，被捕男子於今年初以月租3.8萬港元租用上址，該大麻種植場運作約3個月，成品會於本地販賣，海關將調查是否已有毒品流入市面。涉事種植場疑由黑幫和勝和操控，惟被捕男子沒有黑幫背景。