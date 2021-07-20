港台發內部通告規範涉及台灣用語　包括禁稱台灣總統

年花10億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，屢被批節目立場偏頗，商務及經濟發展局更曾指有節目內容違反一個中國原則。消息指港台發出內部通告，規範涉及台灣的用語，指出在任何情況下均不能視台灣為一個獨立主權國，不能使用「台灣總統」、「台灣政府」等字眼。

有報道指港台台長李百全今日(20日)發出內部通告，指出根據《香港電台約章》，港台的目的及使命包括增加市民對一國兩制的認識及推廣國民身份認同。作為本港的公共廣播機構及政府部門，港台在採取涉及台灣的用語時必須嚴守原則。當中規定不能使用「中華民國」、「國立」、「行政院」等字眼。另外不能使用「台灣總統」稱謂，只能稱作「台灣地區/當局領導人」；亦不能使用「台灣政府」字眼，只可稱作「台灣當局」。東網已就事件向港台查詢，暫時未獲回覆。

由於指引是即時生效，港台已將今午發布關於台灣將在立陶宛設立代表處的報道，以「在台北，對外交往部門負責人吳釗燮」，取代原本的「台灣的外交部長吳釗燮」稱呼。消息指，港台員工亦不能再使用青天白日滿地紅旗及台灣總統府的照片。