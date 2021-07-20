黃馮律師行款項被解凍　律師會：所有申索款項可歸還

黃馮律師行因涉違反《律師帳目規則》，去年底被香港律師會接管調查，並凍結該行的所有款項，金額接近3.8億港元，其後高等法院允大部分解凍發還予獲核實資格的人士。今(20日)香港律師會表示，截至本月15日，介入中介人已將5,959份檔案退還給該行的前客戶，並已核實635份申索。至目前為止，所有申索款項都可以歸還。

香港律師會副會長陳澤銘表示，一共有9家律師事務所（包括介入中介人）參與協助介入的工作，而法庭在本月7日已頒令須向合資格申索人士發出支票，考慮到執行法庭頒令所需的預備工作，包括簽發大量支票及通知申索人或其代表律師預約時間領取支票等，預計可在法庭頒令後2星期內，並按照法庭頒令於下月4日或之前，把支票預備妥當給申索人領取。

陳又稱，正如本月法庭的判詞所提到，介入黃馮律師行的業務是香港有史以來最大型的律師行介入事件，背後需要花上前所未有的時間、資源和金錢，律師會亦盡本會所能，投放資源以盡快完成介入工作。律師會亦已設立工作小組審視介入的過程，介入的工作和影響涉及不同界別的工作，律師會亦就此與不同持份者會面收集意見，以了解過程中可以改善的地方。