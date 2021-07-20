政府擱置香港仔避風塘撥5%供漁船停泊　議員促採東方藍圖助規劃

本港避風塘問題長期為人詬病，本報早已獻上藍圖，但港府只是「踢一吓郁一吓」。政府昨(19日)在回應立法會文件中指，曾嘗試在香港仔避風塘劃出5%區域，讓遊樂船以外，如漁船、工程船等停泊，試行分區停泊，然而因漁民團體認為試點太小，成效有限便決定擱置。有議員指香港仔避風塘船隻數量在近年大增，政府只是增加喜靈洲避風塘泊位，但位置偏遠，無人問津。香港仔南避風塘早前發生3級火，波及至少30多艘船隻，議員建議政府應下決心參考魚骨碼頭藍圖，並積極擴大避風塘位置，同時物色新停泊試點，否則避風塘隨時成為計時炸彈。

根據現時《商船（本地船隻）（避風塘）規例》，所有本地船隻均可進入避風塘內避風，並未有劃定指定水域只供某類別船隻停泊，惟避風塘泊位長期不足。運輸及房屋局在回覆立法會經濟發展事務委員會秘書處的文件中指，在過去半年，該局聯同海事處積極探討以行政方式，試行在香港仔避風塘以行政方式推行遊樂船與非遊樂船分區停泊。然而，由於持份者未能就有關方案達成共識，漁民團體同意維持現狀及擱置有關方案。漁農界立法會議員何俊賢表示，政府方案是在現時香港仔避風塘劃出5%區域，讓遊樂船以外，如漁船、工程船等停泊，但方案並不現實，因劃出區域在避風塘中間，而且太小，難有成效。

何俊賢又指現時香港仔避風塘船隻在過去數年數量大增，惟政府被動處理，只是增加位置偏遠喜靈洲避風塘泊位，措施實行近3年亦未有吸引遊樂船停泊，更遑論每天要出海的漁船，令問題持續，建議政府要擴大避風塘位置，同時物色新停泊試點。海事處自2017年陸續增加約1,000個私人繫泊設備位置，其中700多個位於喜靈洲避風塘內的新私人繫泊設備區。西貢遊艇協會創會會長張溢良認同應把船隻分類，他表示漁船會在其船身加裝漁具，加上大多用上木與鋼板固定，而遊艇則是用纖維製成，若有碰撞便很易會做成破損。

泊位擠迫易生意外，香港仔南避風塘在上月發生3級火，消防當時指現場海面水道狹窄，火勢蔓延至其他船隻，最少30多艘船隻被波及。東方報業集團早已向政府獻出治本藍圖，先是倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，令船隻有序排列，另增設消防警報系統，內有自動灑水設備，一旦發生火警，系統會自動灑水，撲熄火警；並連接警報系統，火警發生時會直接接駁消防處控制室，消防處可即時派出滅火輪到場，並可即時抽取海水救火；而現場亦增設扶手，讓船上人士可靠着扶手逃生，減少傷亡，惟港府一直未有採納。

議員葛珮帆批評，現時船隻泊位面對兩大問題，一是未有足夠便利市民地方的泊位，二是政府現時的規劃並不合理，「已經試過幾次大火，火燒連環船都唔理」。她支持藍圖設置「魚骨形」的碼頭泊位，認為可大大減少隱患，同時應在西貢等鄰近市區地方設置避風塘，紓緩現時泊位不足的情況。