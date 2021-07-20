3名12至15歲少年打復必泰後疑患心肌炎　交專家委員會評估

衞生署公布，截至周一(19日)，衞生署曾接獲醫院管理局報告3宗涉及12至15歲年齡組別的青少年在接種內地及德國合研的復必泰疫苗後懷疑患心肌炎的個案。該3宗個案涉及一名12歲及兩名15歲的男子，他們在接種第二劑復必泰疫苗約兩天後出現胸痛，均入住公立醫院作監察及治療，情況穩定，相關個案會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。

署方提到，專家委員會留意到有海外藥物監管機構報告，涉及在接種復必泰疫苗後出現心肌炎及心包炎的個案，尤其涉及較年輕的疫苗接種人士。專家委員會於本月5日通過在接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表中加入心肌炎及心包炎，以加強監察，衞生署亦一直密切監察在12至15歲青少年涉及心肌炎或心包炎的異常事件。

根據疫苗生產商的資料，心肌炎及心包炎的個案主要在疫苗接種後14天內出現，較常在接種第二劑疫苗後發生，並較常在年輕男子出現。基於這些個案，復必泰的供應商已更新疫苗的說明書，列明心肌炎及心包炎為其不良反應。