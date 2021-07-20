患者足迹遍全港　10地方需強檢　

政府今日(20日)公布，涉及L452R變異病毒株的患者曾到過的10個指明地方被納入強制檢測公告，遍布港九新界。記者翻查資料發現，尖沙咀香港半島酒店嘉麟樓、中環蘇豪卑利街Uma Nota、中環文華東方酒店志魂、跑馬地恆豐大廈Ask For Alonzo、金鐘太古廣場奕居Salisterra、中環文華東方酒店MO Bar、灣仔香港君悅酒店嘉賓軒，與法國抵港男時間脗合；而香港山頂山頂廣場、東涌東薈城、東涌纜車站，則與沙特領事子女本應於家居自我隔離的時間脗合。

受檢人士須於7月23日或之前接受檢測，而若在7月18日至7月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

10個指明地方被納入強制檢測：

1. 任何在今年7月2日中午12時至下午6時，曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店1樓嘉麟樓的人士。

2. 任何在今年7月1日下午5時至下午10時，曾身處香港中環蘇豪卑利街38號地下C號舖Uma Nota 的人士。

3. 任何在今年6月29日下午6時至下午10時曾身處香港中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店7樓志魂的人士。

4. 任何在今年6月29日中午12時至下午6時曾身處香港跑馬地黃泥涌道17-19號恆豐大廈地下19號舖Ask For Alonzo的人士。

5. 任何在今年6月29日中午12時至下午6時曾身處香港金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓 Salisterra的人士。

6. 任何在今年6月28日下午5時至下午10時曾身處香港中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店地下MO Bar的人士。

7. 任何在今年6月28日上午9時至中午12時曾身處香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店30樓及31樓嘉賓軒的人士。

8. 任何在今年7月17日中午12時至下午6時曾身處香港山頂山頂道118號山頂廣場(不包括巴士總站)的人士。

9. 任何在今年7月18日中午12時至下午6時曾身處香港新界大嶼山東涌達東路18-20號及文東路 41 號東薈城(只包括商場)的人士。

10.任何在今年7月18日中午12時至下午6時曾身處香港新界大嶼山東涌東涌纜車站的人士。

另外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，任何在今年7月2日上午7時至中午12時期間，曾身處香港新界沙田小瀝源路68號廣源商場第3座地下12號舖一葉小廚的人士，需要再次進行檢測。