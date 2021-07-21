東方日報A1：洪水沖走行山老手　魂斷英雄瀑

颱風「查帕卡」昨襲港期間，馬鞍山的馬大石澗有行山老手被洪水沖走，約6小時後消防員尋回遺體；這亦是繼本月10日，一名女網紅在屯門青大石澗因「打卡」失足墮潭遇溺死亡後，再添行山致死意外。昨早時值三號風球下，兩男兩女到馬鞍山的馬大石澗行山，行至「英雄瀑」時，其中一名男子被洪水沖走，登時不知所終，同行友人大驚報警。消防及政府飛行服務隊先後到場救援，救援車輛前往拯救途中，有大樹被強風吹倒，一度阻礙前行，消防員需落車鋸斷樹幹，才能繼續搜救，有山藝及攀岩專家指在惡劣天氣下不宜行山行澗，以免身陷險境，亦徒添拯救隊伍的工作。

據悉，事件中的死者蕭文傑（60歲）是資深行山人士，被圈內人稱「首領」，擁有多年行山及行石澗經驗，是行山會的創辦人之一。過去蕭曾組織義工隊，尋回在行山意外中的失蹤者。蕭不時在網上發布行山、踩越野單車的照片，他亦喜歡向難度挑戰，曾於2017年在黑色暴雨警告下，到馬大石澗至燈籠瀑一帶行山。此外，蕭曾於2007年策劃自願搜索隊，在鳳凰山鳳壁石澗一帶參與一宗行山失蹤意外的搜救，最後憑事主的資料及蕭的分析，成功於倒腕崖尋回失蹤7日的事主屍體。喜歡挑戰山澗的蕭，最終卻是魂斷該處。

據現場消息指，昨日上午9時許在三號風球高懸下，蕭與3名友人在馬鞍山大水坑出發，沿馬大石澗往上行山。期間，疑遇上山洪暴發，他被湍急洪水沖走，同行友人大驚報警求助，警方封鎖上山路線，消防到場後則兵分兩路，其中一隊與失蹤者的同行友人會合，另一隊在下游位置搜尋失蹤者。下午兩時許，數名消防蛙人於大水坑村對開引水道戒備。其後，政府飛行服務隊直升機出動，飛臨馬大石澗上空進行搜索。

至下午4時，蕭的胞弟到大水坑協助消防搜索，他透露胞兄開設了行山會，擁有20多年行山經驗，非常熟悉馬大石澗環境，但胞弟表示不清楚胞兄的出事情況，亦不知對方為何選擇昨日行山。至4時半左右，消防員在距離英雄瀑50米的灘邊，發現一名男子遺體，確認是失蹤的蕭，之後親友到場認屍，期間表現哀傷，需親友在旁攙扶。

山藝及攀岩教練梁念豪表示，不應在颱風或惡劣天氣下行山行澗，他估計今次意外是涉及行澗期間遭洪水沖走所致，而馬大石澗斜幅大及澗位距離狹窄，屬中級難度，行澗難度更高，不慎滑倒的話，脊椎位置容易「攝入」石澗，導致意外。他建議市民出行前，需留意天文台訊息，一旦發生意外，隨時令自己身陷險境外，更隨時累及搜救人員安全。

馬大石澗是一條連接馬鞍山村至大水坑村的石澗，為本港九大石澗之一，澗內巨石因長期被水流沖刷而變得光滑，而且形成了不少壺穴及潭瀑，其中較著名的英雄瀑更有「懸壺飛瀑」之美譽。

於2020年9月5日，一名尼泊爾籍男子在馬大石澗英雄瀑跳水時疑失足墮石澗受傷。同年8月19日，一名巴基斯坦籍男子與友人於英雄瀑跳入潭中戲水，惟他墜至約10米深的水潭後重創，其後送院不治。

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