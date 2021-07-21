太古城唐宮閣及灣仔利安閣共495居民完成強檢　無發現確診個案

政府昨日(20日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時起限制在太古城指明「受限區域」（即太古城金殿台唐宮閣（不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園（Hamilton Hill International Kindergarten (Island East) ））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日(21日)上午約7時完成強制檢測行動。

截至今日凌晨2時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約210戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，政府昨日(20日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時30分起限制在灣仔指明「受限區域」（即灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日(21日)上午約7時完成強制檢測行動。

截至昨晚11時，約95名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪24戶，當中兩戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。