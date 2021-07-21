7狀元出自6名校　保良局董玉娣中學首誕超級狀元

2021年中學文憑試(DSE)今日(21日)放榜，今年合共誕生7位狀元，其中3位更考獲8科5**，成為「超級狀元」。3名超級狀元分別來自保良局董玉娣中學、嘉諾撒聖瑪利書院及拔萃女書院，其中董玉娣中學出產1名男狀元趙爾納，他考獲8科5**，為該校歷史性誕生DSE狀元。趙同學應考4個核心科目，以及物理、經濟、化學及數學延伸部分5**。

佐敦傳統名校拔萃女書院亦誕生2名狀元，其中1名為超級狀元。超級狀元陳愷盈與狀元李卓藍分別就讀理科，修讀化學、物理、生物，其中陳在數學延伸部分獲得5**。拔萃女書院表示，學生可在網上獲發成績，部分同學亦可回校，隨校生自行決定，同時發新聞稿，衷心恭賀應屆畢業生在本年度文憑試考獲美滿成績，並讚揚同學們在此充滿挑戰的期間，仍能取得佳績，更屬難能可貴。

嘉諾撒聖瑪利書院亦證實，有1名學生考獲8科5**成為超級狀元；至於來自中西區的聖士提反女子中學的陳樂融亦為今屆狀元，同時爲該校首次誕生DSE狀元，其修讀選修課包括經濟 、化學及生物以及數學延伸部分微積分與統計，並於數學延伸部分獲得5。

傳統名校英華書院今年亦有1名男狀元程朗，考獲7科5**，其修讀選修課包括物理、化學及地理，該校另有2名6科5**榜眼，分別為吳思齊及植俊維；伊利沙伯中學亦誕生1名男狀元梁博賢。