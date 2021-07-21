聖士提反女子中學首誕狀元　最少2狀元志願從醫

今屆文憑試(DSE)共誕生7名狀元，3男4女在考獲至少7科5**佳績，除3名超級狀元外，另有4名狀元來自傳統名校，位於中西區的聖士提反女子中學今年由陳樂融為該校首奪DSE狀元，陳應考4科核心科目，而選修科包括經濟、化學及生物，考獲5**，而於數學延伸部分M1微積分與統計獲得5。佐敦傳統名校拔萃女書院共誕生2名狀元，除超級狀元外，另有李卓藍亦是狀元，英華書院、伊利沙伯中學同為狀元搖藍，各有1名掄元者。

聖士提反的狀元陳樂融稱「從未想過」考獲佳績。去年初新冠肺炎肆肆虐，學校改變上課模式，陳亦需適應及自行調節，幸得學校教師舉行網課，又與同學組成學習小組互相學習，平日溫習約8至9小時，她對科學有興趣，自中五起就決定未來從醫，故首志願為入讀中文大學醫科，因認為該校氣氛較樸素，而且採用書院制。

她又稱，母親任物理治療師，平時會分享個人經驗，亦令自己希望未來的職業能夠以生命影響生命，從事有意義的工作。她平日喜歡看韓國綜藝及電視劇，亦會彈琴紓壓，並考獲鋼琴及長笛八級。此外，多才多藝的她亦自中二加入中文辯論隊，其後更成為該隊隊長，亦在高中時期擔任班會主席。

談及目前香港環境，她坦承香港經歷極大轉變，社會上出現兩極化意見，她只能鼓勵自己思考正面，減少鑽牛角尖。她直言香港學術自由及言論自由收窄，擔憂未來前景，但只能期望香港會變得更好，又認為目前管治班底可以致力解決部分惹起民怨的社會問題，如房屋問題等，令市民不用再居住在劏房。

另外，伊利沙伯中學男狀元梁博賢表示，計劃升讀中文大學醫科，認為中大的同窗及師生情較緊密，而醫生的職責十分重要。被問到對香港未來有甚麼期望，他指會專注「做返好自己」，希望將來能在公立醫院任職，服務弱勢社群。

梁表示，中四曾隨校參觀九龍醫院，獲該院醫護分享醫治經歷，又指他們即使成為醫護人員，仍會不斷進修，付出很多私人時間，亦有感醫生職責重大，「我自己都想承擔呢個責任」，自此立志從醫。對於政府擬修例引入非本地培訓醫生，他指政府需同時防止公立醫院醫護流失，方為良策。

梁指出，父母給予他很大的自由度，自己校內成績「來來去去都係二三名」，坦言未有預料會成為狀元，謙稱自己今次「好好彩」。他又指，未有考慮海外升學或移民，目前打算先在港完成學士學位，將來再作打算。

另外，英華書院今年亦有1名男狀元程朗，考獲7科5**，其修讀選修課包括物理、化學及地理，該校另有2名6科5**榜眼，分別為吳思齊及植俊維。程屬該校首位DSE狀元，將到香港中文大學修讀內外全科醫學士-環球醫學領袖培訓專修組別。

程朗目標入讀香港中文大學內外全科醫學士課程-環球醫學領袖培訓專修組別，早前已獲得有條件錄取。完成學士學位後，也希望有機會到外國遊歷。疫情期間，眼見普羅大眾對疫苗存疑，他便主動搜集相關資料，並對疫苗研發產生興趣，冀將來從事醫學研究。

拔萃女書院的一名女狀元李卓藍選讀化學、物理、生物。