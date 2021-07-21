逾2.7萬考生報讀職訓　醫療藥劑及廚藝課程較受歡迎

2021年中學文憑試(DSE)今日(21日)放榜，今年合共誕生7位狀元，其中3位更考獲8科5**，成為「超級狀元」。職業訓練局高級助理執行幹事任影嬋今早在電台節目表示，目前已收到2.7萬多名學生報名，與去年相若，早前已有條件取錄的學生，如果成績符合要求，今日便可以到入學申請平台確認及完成註冊，而相關平台今天仍開放予學生申請。她指，高級文憑課程以醫療保健、西式包餅、藥劑、社工及人工智能等課程受歡迎，而自資學士課程則以廣告設計、營養及健康管理、廚藝、運動及康樂管理等課程較多人報讀。

被問到考生數目減少會否影響入讀人數，任稱過往有學生在放榜後接受聯招課程，不接受自資學位，因此職訓局提供廚藝及園藝園境管理等獨特課程，又指符合入讀本地大學基本要求的考生與去年相若，即仍有5成多考生未達致基本要求，認為高級文憑及副學士等需求仍存在，職訓局亦安排銜接學士及大學安排，強調有足夠課程讓學生升學。

青年協會業務總監徐小曼表示，雖然今屆考生數目減少，但不少考生擔心自己成績不達標，建議考生根據興趣及能力，找到適合自己的課程。她又指，今屆考生經歷年半疫情，上課形式轉為網課，追回課程進度亦較急趕，早前調查亦反映考生認為停課及疫情等影響文憑試表現。