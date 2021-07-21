補打第3針存爭議　專家指須衡量抗體水平及抗變種病毒功效

新冠變種病毒全球肆虐，近日有研究更指新冠疫苗難長時間維持高抗體水平，衞生防護中心轄下聯合科學委員會明日(22日)將開會討論港人應否補打第3針。該會成員之一、醫管局臨床傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢接受訪問時表示，應否補針不應只考慮抗體水平的高低，亦要視乎疫苗對抗變種病毒的有效率，而目前完成2劑疫苗接種的確診者大多無病徵，顯示疫苗仍有效。

曾解釋，早前有研究指接種信使核糖核酸(mRNA)疫苗的人，即使部分人的抗體水平下降，但體內仍有記憶細胞，可繼續製造抗體對抗病毒。不過，他承認免疫力差的人製造抗體能力較弱，有可能需要補打第3針。

對於不少研究均證實內地研發的科興疫苗所產生的抗體水平低，外國亦建議接種科興疫苗人士「溝針」打其他疫苗，以提升抗體。曾表示，目前全球對「溝針」研究仍不多，暫未知是否真的可提升抗體水平。他又提到本港長者接種率仍偏低，其中65歲或以上長者接種率不足25%，建議港府想方法提供高危群組的接種率，否則變種病毒殺入香港，疫情或會較以往更為嚴峻。