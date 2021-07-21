1.8萬人考獲升大學最低門檻　考評局擬續以電話短訊發成績

香港中學文憑試(DSE)第2年在新冠肺炎疫情下放榜，考評局秘書長魏向東今早(21日)在電台節目表示，今年整體考生的成績不錯，有約1.8萬人考獲「33222」最低大學入學門檻成績，認為在疫情下能夠有如此佳績已經很好。

至於考試成績單方面，魏指考評局今年首次以電話短訊通知考生成績，相信考生透過手提電話，就能夠接收到成績的短訊。而根據上月的測試結果顯示，短訊能在12分鐘內發送予90%考生，他稱若反應良好，明年會繼續採用。

魏又謂，由於今屆考生人數下跌，加上要應對疫情，令考評局的財政赤字加劇，故提高了考試費，但強調會衡量一般市民的負擔能力，維持合理加價。而今年考生人數減少，是否受移民潮等影響，他認為主要是受本港出生率影響，但跌幅已較往年減慢，相信考生人數會趨向平穩，並預期2年後會回升。

對於繼去年和今年後，考評局早前宣布，明年同樣取消的中文科口試，魏解釋屬課程委員會開會後的決定，其中一個考量是中文科屬母語，考生平日口語都會用到，相反英文科如果不考口試，考生可能會較不注重訓練，對未來升讀大學都會有影響。

被問到港府有否就《港區國安法》實施，向考評局就出題上發出指引，魏稱據其所知並無沒有，而負責出題的專家委員亦知道法律的界線。