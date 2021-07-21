經濟不景難就業　財庫局資助僱主聘畢業生　每月人均1萬元

疫情下經濟不景，打工仔飯碗難保，大學生就業更見困難。財經事務及庫務局局長許正宇今日(21日)在網上撰文，指為鼓勵僱主聘用畢業生，將為「金融服務業創職位計劃」(簡稱FIRST)加碼，針對年輕人推出「FIRST畢業生版」，資助200個專為2019至2021年大學畢業生而設的新職位，每名合資格僱主最多可獲資助2個新增職位，資助上限為每個職位每月1萬港元，為期12個月，下周三(28日)起接受網上申請。

許表示，「FIRST畢業生版」計劃下，資助的新職位涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業，僱主在提交申請當天或之前，有關畢業生須已經獲得聘用及就職，職位亦須為公司的僱員總數帶來淨增長，金融發展局即將公布計劃細節和申請程序。

他指去年的金融服務業共僱用276,900人，佔就業人口7.6%，金融業人力資本目前全球排名第4。他指當局為培育年輕金融人才創造不少職位空缺，包括以上提及資助1,500個職位的FIRST計劃，以及1,000個職位的「抗疫基金金融科技人才計劃」。2016年亦推出「提升保險業及資產財富管理業人才培訓先導計劃」，為資產財富管理業及保險業培訓與發展人才。此外，「大灣區青年就業計劃」目前有超過400個銀行及會計等金融服務業的相關職位，為年輕人提供在大灣區內地城市從事金融工作。

中學文憑試今日放榜，許勉勵應屆考生，指文憑試的成績或許決定升學路向，但公開試只是年輕人成長旅途上的中轉站，只要有清晰的目標和奮發圖強，未來始終掌握於自己手中。