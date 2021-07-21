擔心影響課程結構　教育局無意將中史列高中必修科

本港年輕人的國民身份認同感低，更被形容為「忘其史」和「忘其根」，對國家歷史認識不足，亦缺乏民族和國家觀念。教育局局長楊潤雄今早(21日)回應議員書面質詢時重申，當局在2018/19學年落實中國歷史在初中成為獨立必修科，並已於去年9月在中一級開始逐級推行。被問到會否考慮將中史科列為高中獨立必修科時，楊指有關建議會影響整體高中課程結構，亦會減少學生的科目選擇和增加選科時的限制，未必能獲得學生和家長接受。

教育局表示，新的初中中史科以古今並中的編排原則，增加近現代中國歷史比重，讓學生更全面地認識國家的歷史，了解香港自古至今與國家密不可分的互動關係。局方又提到，將會自2021/22學年起，由中四級開始推行高中公民與社會發展科(公民科)，以取代通識教育科，課程涵蓋「『一國兩制』的香港」和「改革開放以來的國家」兩個課題，更會提供內地考察，讓學生認識國情、國家的歷史文化和發展，以及培養國民身份認同。

當局又指，國家安全教育亦是國民教育的關鍵部分，故在2021年公布《香港國家安全教育課程框架》，並會支援學校推展中國歷史教育、國情、《憲法》、《基本法》和國家安全教育。

自2017/18學年起，教育局每年提供約10萬個交流名額，足夠讓每名學生在中、小學階段，最少各獲一次到內地交流的機會。雖然有關計劃受疫情影響而暫停或延後，惟當局會密切留意疫情發展和通關情況，適時復辦學生內地交流計劃。至於由民政事務局推出的內地交流團和實習團，目前同樣因應疫情而未能成行。

此外，提出質詢的議員謝偉俊同時關注，政府會否考慮在各部門的表格上，重新要求市民填寫籍貫，惟當局在書面答覆中未有回應。