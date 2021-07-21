前年港鐵沙田站衝突　3被告囚12至45個月

港鐵沙田站前年9月發生衝突，一名男技術員涉嫌向警員眼睛照射強光。警方把他制服及拉入車站控制室期間，遭在場人士投擲物品。一名女公司經理被指投擲金屬物件並擊中一名督察，另一名男子則涉以雨傘圖阻警員把控制室的門關上。上述3人事後同被捕，其中2人分別被控參與暴動及襲警罪，餘下一人則被控抗拒警員及管有攻擊性武器罪。他們不認罪於區域法院受審後被裁定罪成。法官郭啟安今天（21日）判刑時指，法庭須保障公共秩序不受非法及暴力破壞或擾亂，否則法治便會受損；且不容許任何針對正當執行職務的警員的暴力行為，對暴動此嚴重罪行，法庭須判阻嚇性刑罰。法官最後將3名被告分別判囚12個月至45個月。

本案被告依次為劉婉玲（47歲，女公司經理）、謝嘉綸（44歲，活動策劃員）及李俊霖（29歲，技術員）。劉及謝被控一項暴動罪，指兩人於2019年9月7日在港鐵沙田站參與暴動。劉再被控一項襲警罪，指她同日同地襲擊督察劉俊豪。李則被控一項抗拒正當職行職務的警員罪，及一項管有攻擊性武器罪，指他同日同地抗拒督察劉俊豪，及在B出口管有兩支雷射筆。今天法官判劉監禁45個月、謝判監44個月，李則被判囚12個月。

法官判刑時指案件乃2019年反修例引起的多宗暴動案之一，法庭不會考慮案件背後的政治因素，亦無意就政治爭議作裁斷。法官表示當日李以強光照射警員後，在明知被控制當中仍作出反抗及試圖逃走，繼而令警員不得不施加更大武力，令在場其他人士起哄，個別人士更使用武力包括向警員投擲垃圾桶等，而劉就企圖把一把摺傘扔向警員，後又近距離以金屬月餅盒扔向警員，謝則與他人以物件等阻礙控制室關門。現場不但一片混亂，車站運作更受影響，設施及社會安寧亦被破壞，令事件變得嚴重及惡劣。而在暴動案件中，個別分開考慮被告的行為沒有意義，需考慮整體性質。法官並指要對劉、謝2名被告處以不短刑期感到難過及無奈，但指2人為成年人，選擇以違法手段達成目的，便必須承受後果，而李乃案中始作俑者，認為他對於及後演變成的暴動事件難辭其咎。